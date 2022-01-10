Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на Олимпийские игры

ТАСС, 10 января. Натан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу вошли в состав сборной США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

Запасными в мужском одиночном катании выбраны Илья Малинин, Камден Пулкинен и Джимми Ма. В субботу Чен стал шестикратным чемпионом США, второе место занял Малинин, третье - Чжоу, четвертое - Браун, пятое - Пулкинен, шестое - Ма.

Чену 22 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр - 2018 в командных соревнованиях, трехкратным чемпионом мира и победителем Турнира четырех континентов. Ему принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (224,92) и по сумме двух программ (335,30). В мужском одиночном катании на Играх-2018 американец занял пятое место.

Брауну 27 лет. Он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в командном турнире, в личном турнире занял девятое место. На его счету победа в чемпионате США, две серебряные и три бронзовые медали национального первенства.

Чжоу 21 год. Фигурист является бронзовым призером чемпионата мира и трижды серебряным призером чемпионата США. В мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане занял шестое место.

Ранее в состав сборной США вошли Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью (женское одиночное катание); Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (парное катание); Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (танцы на льду). Состав должен утвердить Олимпийский комитет США. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.