Евгений Донской проиграл в квалификации Australian Open

ТАСС, 10 января. Российский теннисист Евгений Донской уступил австралийцу Максу Пёрселлу в четвертьфинальном матче квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 23-летнего австралийца. Соперники встретились во второй раз. В квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне в июле 2021 года Пёрселл также победил в двух сетах.

За выход в финал квалификации австралиец сыграет с чехом Иржи Лехечкой.

Донскому 31 год, он занимает 172-е место в рейтинге ATP. В активе россиянина 12 побед на турнирах серии "Челленджер". На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Пёрселл занимает 176-е место в рейтинге ATP. Лучшим достижением австралийца на турнирах Большого шлема является выход во второй круг.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января. Общий призовой фонд соревнований - $75 млн.