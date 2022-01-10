Карацев опустился на 20-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 10 декабря. Россиянин Аслан Карацев опустился с 18-го на 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Канадец Феликс Оже-Альяссим, в составе национальной команды ставший победителем Кубка ATP, поднялся с 11-й на девятую позицию, обойдя поляка Хуберта Хуркача (10) и итальянца Янника Синнера (11). Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев.

Россиянин Андрей Рублев сохранил пятую позицию, Карен Хачанов потерял одно место и идет 30-м. Роман Сафиуллин, вместо со сборной России дошедший до полуфинала Кубка ATP, поднялся на 21 позицию и занимает 146-е место.

Рейтинг АТР от 10 января

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 015 очков;

2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 8 935;

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7 970;

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) - 6 540;

5 (5). Андрей Рублев (Россия) - 4 990;

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) - 4 875;

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) - 4 603;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) - 4 155;

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3 653;

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3 636;

20 (18). Аслан Карацев (Россия) - 2 351...

30 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1 726.