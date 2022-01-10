Павлюченкова сохранила 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 10 декабря. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Дарья Касаткина сохранила 26-е место, Вероника Кудерметова, на прошлой неделе дошедшая до финала турнира в Мельбурне, поднялась на 30-ю позицию.

В топ-10 рейтинга произошло два изменения: чешка Барбора Крейчикова сместила с четвертого места соотечественницу Каролину Плишкову, Ига Свёнтек из Польщи поднялась на восьмую позицию, обойдя испанку Паулу Бадосу. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти, второй идет белоруска Арина Соболенко, третье место занимает испанка Гарбинье Мугуруса.

Рейтинг WTA от 10 января

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8 051 очко;

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 6 351;

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5 635;

4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5 008;

5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 666;

6 (6). Мария Саккари (Греция) - 4 385;

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) - 4 351;

8 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 3 971;

9 (8). Паула Бадоса (Испания) - 3 849;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3 455;

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 076....

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) - 2 235...

30 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 990...

39 (38). Людмила Самсонова (Россия) - 1 542...

40 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 511...

67 (69). Анастасия Потапова (Россия) - 1 025...

79 (77). Варвара Грачева (Россия) - 912...

85 (81). Вера Звонарева (Россия) - 876.