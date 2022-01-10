В Австралии суд удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы

СИДНЕЙ, 10 января. /ТАСС/. Австралийский федеральный суд в Мельбурне в понедельник удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, который оспорил законность аннулирования своей австралийской визы и решения о депортации, принятого погранслужбой страны. Об этом сообщил судья Энтони Кэлли в ходе онлайн-трансляции трансляции заседания.

Судья федерального окружного суда по итогам слушаний, продолжавшихся в течение пяти часов, отменил решение властей Австралии об отмене визы сербского теннисиста. Также суд постановил, что ответчик по делу, которым выступала министр внутренних дел страны Кэрен Эндрюс, обязан возместить все судебные расходы и "предпринять все необходимые шаги для немедленного освобождения заявителя" из отеля для мигрантов, где Джокович оставался с 6 января 2022 года.

Адвокат Кристофер Тран, представлявший в суде интересы правительства Австралии, отметил после оглашения решения, что федеральные власти могут снова аннулировать визу спортсмена, если посчитают, что он нарушил правила въезда в страну. По его словам, министр по делам иммиграции "может воспользоваться дополнительными полномочиями, чтобы снова аннулировать визу Новака Джоковича". "Министр рассмотрит вопрос о том, следует ли использовать свои полномочия для [повторного] аннулирования визы", - сказал он. Если это произойдет, спортсмен потеряет возможность въехать в страну в следующие три года.

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы.

На фоне скандала из-за аннулирования визы Джоковича Федеральная пограничная служба Австралии пересмотрела документы двух других участников Открытого чемпионата Австралии по теннису, получивших медицинское освобождение от вакцинации против COVID-19 и приехавших в страну без требуемых прививок, и аннулировала визу чешской теннисистки Ренаты Ворачовой.

Участие Джоковича в Открытом чемпионате Австралии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису подтвердили 5 января, что первая ракетка мира Джокович получил разрешения на въезд в страну и участие в турнире на основании медицинского освобождения от вакцинации против COVID-19. Это сообщение вызвало резко негативную реакцию в стране и стало причиной жесткой критики в адрес как самого спортсмена, так и федеральных и региональных властей Австралии, которые столкнулись с обвинениями в практике двойных стандартов.

В Федерации тенниса Австралии и правительстве штата Виктория заявили о том, что Джокович получил разрешение на въезд в страну, поскольку предоставил убедительные доказательства того, что он не может быть вакцинирован, однако местные СМИ и австралийские пользователи социальных сетей отнеслись к этим утверждениям со скептицизмом.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, в том числе в 2021 году, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008). Ранее сообщалось, что серб может пропустить первый в сезоне турнир Большого шлема из-за отказа пройти курс вакцинации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.