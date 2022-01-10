Тренер российских конькобежцев рассказал о возвращении команды из Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Конькобежцев из Челябинской области, находившихся на сборах в Казахстане, никак не коснулись акции протесты в стране, переросшие в массовые беспорядки. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной Челябинской области по конькобежному спорту Александр Бородай.

В воскресенье самолет Минобороны России доставил в Екатеринбург 14 спортсменов, которые находились в Казахстане на сборах.

"Нас это, слава богу, никак не коснулось, - сказал Бородай. - Вчера на нас вышли наши миротворцы и в личной беседе убедили покинуть это место. И мы, конечно же, полностью согласились с ними. [Миротворцы] ночь с нами пробыли, сопроводили очень тщательно в аэропорт, и вот мы здесь".

"Мы не испытали никаких сложностей. Когда это все началось, там перекрыли доступ на "Медео" (высокогорный спортивный комплекс вблизи Алма-Аты - прим. ТАСС), и мы там остались одни. Администрация катка [оказала] содействие, столовая под нас работала. Все отнеслись с пониманием, мы были там "под броней", - добавил тренер.

Также о пребывании в Казахстане рассказал конькобежец Роман Тиханов. "В планах было вернуться 16 января, но получилось так при той ситуации. Все хорошо, никто не пострадал, ни в какие чрезвычайные ситуации не попадали. Находились на "Медео" под охраной, все было на высшем уровне, ни в чем не нуждались и всем были обеспечены: и продуктами, и проживанием", - рассказал спортсмен.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом был восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.