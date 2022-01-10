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НХЛ

Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Галлан попал в ковид-протокол НХЛ

Исполнять обязанности главного тренера будет Крис Кноблаух
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Жерар Галлан AP Photo/John Locher
Описание
Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Жерар Галлан
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 10 января. Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Жерар Галлан попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Вместо Галлана обязанности главного тренера клуба будет исполнять Крис Кноблаух.

Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин, от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения.

"Рейнджерс" занимают вторую позицию в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 50 очков в 36 играх. В следующем матче "Рейнджерс" на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом" 11 января.

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