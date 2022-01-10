Карякин не сможет продолжить участие в ралли "Дакар" после аварии

ТАСС, 10 декабря. Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете багги класса Т4 и попавший в аварию на седьмом этапе "Дакара", не сможет продолжить участие в ралли-марафоне. Об этом он рассказал пресс-службе своей команды Snag Racing.

В воскресенье багги Карякина столкнулся с багги итальянского гонщика Марко Каррары по ходу седьмого этапа ралли-марафона.

"Для того, чтобы отремонтировать эту машину, нужно вырезать переднюю часть рамы и вварить туда новую часть, если бы под рукой были бы станки, мы бы это сделали, но в пустыне ребята просто не смогли, - сказал Карякин. - Это невозможно, не в их силах, мы не сможем выйти на старт восьмого спецучастка и принять дальнейшее участие в гонке".

По его словам, в результате столкновения загнулась рама машины, которую механики пытались вытянуть, растягивая машину между двумя грузовиками. "В какой-то момент крепление на раме перестали выдерживать, просто рвался металл. Это стало определенным техническим ограничением", - отметил гонщик.

Карякин и его штурман Антон Власюк в результате столкновения не получили серьезных травм.

Карякину 30 лет, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.