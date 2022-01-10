Домашние матчи клуба МХЛ "Мамонты Югры" в январе пройдут без зрителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 января. /ТАСС/. Клуб Париматч - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Мамонты Югры" из Ханты-Мансийска домашние матчи в январе проведет при пустых трибунах из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе хоккейного клуба.

"В связи с соблюдением дополнительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 январские матчи МХК "Мамонты Югры" с "Ладьей" и "Сарматами" пройдут в Ханты-Мансийске без зрителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, данное решение связано с увеличением коэффициента распространения числа заболевших с коронавирусной инфекцией. Он также уточнил, что в декабре зрители присутствовали на домашних матчах "Мамонтов Югры".

По данным оперативного штаба ХМАО, число новых суточных заражений коронавирусной инфекцией в Югре с середины ноября 2021 года к 4 января 2022 года снизилась в 3,5 раза - с 261 случая до 74. После этого количество суточных заражений выросло почти в 2 раза, до 144 на 10 января. За все время в ХМАО по состоянию на 10 января 97 тыс. человек заболели ковидом, 91,5 тыс. пациентов выздоровели, 2 058 умерли.

"Мамонты Югры" 11 и 12 января проведут домашние игры с "Ладьей", а 15 и 16 января - с "Сарматами". В текущем сезоне "Мамонты Югры" провели 44 игры, в которых набрали 60 очков, и занимают четвертое место в Восточной конференции.