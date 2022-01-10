СМИ: Криштиану Роналду может перейти в "Барселону"

ТАСС, 10 января. Португальский футболист Кришитиану Роналду сообщил своему агенту о намерении перейти из "Манчестер Юнайтед" в новый клуб, которым может стать "Барселона". Об этом сообщает испанский портал Sport.

По информации источника, футболист недоволен действиями нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника. Роналду считает нестабильным нынешнее положение команды.

Как сообщается, агент футболиста Жорже Мендеш в скором времени может начать вести переговоры с другими клубами, в особенности с "Барселоной", поскольку у агента хорошие отношения с клубом. Также известно, что главный тренер "Барселоны" Хави находится в поисках нападающего.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23. Ранее футболист уже выступал в английском клубе - с 2003 по 2009 год. В текущем сезоне 36-летний Роналду провел за команду 21 матч, забил 14 голов, отдал три результативные передачи. В Испании он на протяжении девяти лет играл за "Реал", с которым четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в чемпионате Англии, после 19 сыгранных встреч клуб набрал 31 очко.