Кабмин подготовил концепцию развития детско-юношеского спорта в России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство России подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта в стране, сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

"По поручению президента правительство подготовило концепцию развития детско-юношеского спорта, этот вопрос подробно обсуждался на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Главой государства была поставлена задача создать в каждом регионе страны все условия, чтобы ребята могли тренироваться самостоятельно и под руководством квалифицированных специалистов и педагогов", - сказал Мишустин.

По его словам, важно, чтобы у детей была возможность самим выбирать направления, по которым они будут развиваться, и добиваться спортивных успехов. "Концепцию предстоит реализовать в два этапа. На первом в ближайшие три года будет создано единое физкультурно-спортивное образовательное пространство, оно объединит ребят независимо от того, в каком клубе или секции они занимаются, то есть у всех будет доступ к хорошей инфраструктуре и помощь тренеров", - рассказал премьер.

Кроме того, продолжил он, планируется создать цифровую информационную систему, которая поможет контролировать деятельность спортивных детско-юношеских организаций.

"Эта концепция - еще один инструмент для достижения национальных целей, которые определил глава государства. Ее реализация позволит не только воспитать у детей любовь к здоровому образу жизни, но поможет в целом улучшить ситуацию с физической культурой, спортом в нашей стране", - резюмировал глава кабмина.