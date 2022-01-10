Коронавирус у хоккеистов "Автомобилиста" протекает бессимптомно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Два хоккеиста основного состава "Автомобилиста" переносят коронавирус бессимптомно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

"В настоящий момент на карантине находятся два хоккеиста основного состава, у которых положительные результаты тестов на ковид. Болезнь проходит в бессимптомной форме", - сказал собеседник агентства.

Следующее тестирование на коронавирус будет проведено 11 января. Ранее из-за вспышки коронавируса в екатеринбургском клубе были отменены встречи команды против "Йокерита" (3 января), "Авангарда" (5 января), рижского "Динамо" (7 января) и "Локомотива" (9 января). Ближайший матч "Автомобилист" должен провести 13 января против "Северстали".

"Автомобилист" располагается на десятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 44 матчах.