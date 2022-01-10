Грубеца, Педана и Коростелева признали лучшими игроками недели в КХЛ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Форвард магнитогорского "Металлурга" Никита Коростелев признан лучшим нападающим 17-й игровой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В четырех матчах на прошедшей неделе Коростелев набрал 5 очков (3 шайбы + 2 передачи) при общем показателе полезности "+4".

Лучшим голкипером признан игрок омского "Авангарда" Шимон Грубец, одержавший две победы в трех матчах. Он отразил 95,18% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,35.

Лучшим защитником признан игрок хабаровского "Амура" Руслан Педан, набравший 4 (2+2) очка в четырех матчах при общем показателе полезности "+2". Педан нанес 11 бросков по воротам и совершил 10 силовых приемов.

Лучшим новичком стал 20-летний форвард "Адмирала" из Владивостока Даниил Гутик, забросивший две шайбы в двух матчах.