Нифонтова: у команды "Камаз-мастер" нет соперников на ралли "Дакар"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российская команда "Камаз-мастер", выступающая в классе грузовиков на ралли-марафоне "Дакар", не имеет соперников. Такое мнение ТАСС высказала первая российская участница "Дакара" в зачете мотоциклов Анастасия Нифонтова.

В общем зачете грузовкиов после семи этапов лидирует экипаж Дмитрия Сотникова с результатом 26 часов 5 минут 54 секунды. Вторым идет экипаж Эдуарда Николаева (отставание 5 минут 14 секунд), третьим - Антона Шибалова (+31.25). Все экипажи представляют "Камаз-мастер".

"Совершенно не слежу за грузовиками. Я очень уважаю "Камаз-мастер", но в отсутствие соперников там смотреть не на что, никакого переживания нет. У ребят такой опыт, едут и едут. Они молодцы", - сказала Нифонтова.

Ралли "Дакар" завершится 14 января.