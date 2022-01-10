Нифонтова: гонщик Карякин и его штурман чудом остались живы и здоровы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский гонщик Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк, выступавшие на ралли-марафоне "Дакар" в зачете багги класса Т4 и попавшие в аварию, чудом остались живы и здоровы. Такое мнение ТАСС высказала первая российская участница "Дакара" в зачете мотоциклов Анастасия Нифонтова.

Ранее багги Карякина столкнулся с багги итальянского гонщика Марко Каррары по ходу седьмого этапа ралли-марафона. В понедельник было объявлено о том, что россиянин не сможет продолжить участие в ралли-марафоне.

"Каждый день что-то происходит. За всех наших участников волнуюсь, переживаю. Вчера всех потрясла новость об аварии Сергея Карякина, слава богу, все остались живы и здоровы чудом каким-то, но, к сожалению, они сошли", - сказала Нифонтова.

Карякину 30 лет, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги.