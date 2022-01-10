Газизов намерен обратиться в кассационный суд по выплатам от "Спартака" в течение недели

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывший генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов надеется на то, что его адвокаты в течение недели подготовят обращение в кассационный суд для обжалования решения по выплатам от клуба, которое вынес Верховный суд Башкирии. Об этом Газизов рассказал ТАСС.

7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от "Спартака".

"Мы готовим апелляцию. У нас еще есть достаточно времени. Только получили резолютивную часть, в течение недели будем готовить апелляцию в кассационный суд. Надеюсь, что на этой неделе подадим обращение", - сказал Газизов.

В июне Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства "Спартака".

Газизов занимал должность генерального директора красно-белых с июля 2020 года, 8 декабря он покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором "Уфы", с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.