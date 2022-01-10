Решение по австралийской визе Джоковича примут 11 января

ТАСС, 10 января. Решение по австралийской визе первой ракетки мира серба Новака Джоковича будет принято 11 января. Об этом сообщает австралийская газета The Age ("Зе эйдж") со ссылкой на министра по вопросам иммиграции Алекса Хоука.

"После решения федерального окружного суда министр [по вопросам] иммиграции [Алекс] Хоук по своему усмотрению может рассмотреть вопрос об отмене визы Джоковича в соответствии с законом о миграции. Министр в настоящее время рассматривает этот вопрос, процесс продолжается", - рассказал "Эйдж" пресс-секретарь главы ведомства.

Сербский теннисист был задержан в среду вечером в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы. 10 января суд удовлетворил апелляцию серба. Позднее сербская журналистка Ксения Павлович со ссылкой на слова отца Джоковича сообщила, что теннисист до сих пор задержан. Однако журналист "Зе эйдж" Пол Саккал заявил, что информация об аресте серба не точна, министр иммиграции все еще решает, отменять или нет визу теннисиста.

Адвокат Кристофер Тран, представлявший в суде интересы правительства Австралии, отметил после оглашения решения, что федеральные власти могут снова аннулировать визу спортсмена, если посчитают, что он нарушил правила въезда в страну. По его словам, Хоук "может воспользоваться дополнительными полномочиями, чтобы снова аннулировать визу Джоковича". Если он примет решение об аннулировании визы Джоковича, то сербу запретят въезд в Австралию на три года.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).