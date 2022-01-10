Матч чемпионата баскетбольной Евролиги "Зенит" - "Олимпиакос" перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 10 января. Матч 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между российским "Зенитом" и греческим "Олимпиакосом" перенесен из-за нескольких заражений коронавирусом в составе петербургской команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча должна была пройти 13 января в Греции. Согласно регламенту турнира клуб может попросить о переносе игры не более трех раз в случае свободной даты для проведения матча. Евролига согласует с командами возможную дату переноса игры позднее.

"Зенит" располагается на четвертом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, победив в 12 играх из 18. "Олимпиакос" занимает третью строчку в таблице, выиграв 12 матчей из 17.