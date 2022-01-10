Российский квадроциклист Максимов досрочно завершил участие в "Дакаре"

ТАСС, 10 января. Российский гонщик команды "Чыр Мари" Александр Максимов не вышел на восьмой этап ралли-марафона "Дакар" и досрочно завершил участие. Об этом гонщик сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Максимов выступает в классе квадроциклов, после семи этапов он шел третьим в общем зачете.

"Всю ночь команда пыталась найти причину протечки масла двигателя квадроцикла, нашли микротрещину, починили, но она оказалась лишь следствием каких-то нехороших процессов. Картер двигателя лопнул пополам. Сегодня утром 10 января команда "Чыр Мари" сошла с дистанции гонки "Дакар-2022", - написал Максимов.

Следующий этап пройдет 11 января. Дистанция спецучастка составит 287 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.