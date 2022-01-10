Юрист "Спартака" прокомментировала желание Газизова обратиться в кассацию по выплатам

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывшему генеральному директору "Спартака" Шамилю Газизову будет сложно просить суд кассационной инстанции отменить решение по выплатам от футбольного клуба, которое вынес Верховный суд Башкирии, и направить дело на новое рассмотрение. Такое мнение ТАСС высказала юрист "Спартака" Татьяна Завьялова.

В июне 2021 года Октябрьский суд в Уфе удовлетворил иск Газизова к "Спартаку" с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда. В октябре Верховный суд Башкирии отменил решение Октябрьского суда, удовлетворив все ходатайства "Спартака". 7 декабря Верховный суд Башкирии окончательно отказал Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от "Спартака". В понедельник Газизов заявил ТАСС, что надеется обратиться в кассационный суд в течение недели.

"Что касается Уфы, то с правовой точки зрения решение первой инстанции не может быть утверждено, там было допущено слишком большое количество нарушений, чтобы это решение каким-то образом состоялось, - сказала Завьялова. - Права кассационной инстанции ограничены, единственное, что кассационный суд может, это либо утвердить решения первой или второй инстанции, либо вернуть дело на новое рассмотрение. В связи с тем, что Верховный суд Башкортостана соблюдал все правовые нормы при рассмотрении, то здесь сложно будет просить суд кассационной инстанции отменить решение и направить дело на новое рассмотрение".

"Мне кажется, что были учтены все аспекты, более того [Леонид] Федун был привлечен к материалам рассмотрения дела третьим лицом, "Спартак" имел возможность изучить все материалы, которые были в деле, поэтому не может возникать вопросов. Оставить в силе решение Октябрьского суда процессуально невозможно, потому что оно отменено в связи с тем, что было множество нарушений во время вынесения судебного решения, что уже было зафиксировано. Будет ли Газизов в какой-то последовательности подавать кассационный жалобы, не знаю. Наверное, с учетом того, что Уфа приняла решение и признала преюдицию по московскому процессу для Уфы, то логично было бы подать кассацию сначала по Москве, а потом по Башкирии, как поступит Газизов, сложно сказать", - добавила Завьялова.

Адвокат отметила, что обращение Газизова в кассационный суд мало что привнесет в спор, если устоит решение 26 октября, когда Московский арбитражный суд принял апелляцию компании "Капитальные активы", одного из акционеров "Спартака", на вердикт арбитража о признании законным решения совета директоров клуба передать полномочия председателю совета Федуну в части согласования условий трудового договора с Газизовым.

"26 октября была оглашена резолютивная часть по московскому делу, в январе наступает срок кассационной подачи, - отметила Завьялова. - Наверное, если московское решение устоит, то кассация в Уфе мало что привнесет в этот спор".