Ласьков: КХЛ на совещании с клубами может обсудить формы контроля за состоянием игроков

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на совещании с участием клубов 11 января может обсудить формы медицинского контроля игроков в оставшейся части сезона. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент "Металлурга", член совета директоров лиги Сергей Ласьков.

С начала года лига отменила 13 матчей. Случаи массового заражения были выявлены в четырех клубах - московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве", екатеринбургском "Автомобилисте" и рижском "Динамо". Ранее в понедельник КХЛ объявила о продолжении матчей между клубами, в которых эпидемиологическая ситуация стабильна, а также, что 11 января лига обсудит с клубами сценарий завершения сезона.

"Скорее всего, будут обговариваться условия продолжения чемпионата, поскольку решение о продолжении принято. Будут наверняка обговорены условия по усиленному контролю за состоянием игроков, - сказал Ласьков. - Чемпионат нужно продолжать, иначе еще больше упадет интерес к хоккею. Сборной все равно надо готовиться, хоккеисты потеряют игровой ритм без практики".

Также Ласьков сообщил, что два представителя клуба первоначально получили положительные результаты ковид-тестов. "Никто на изоляцию не сел, были сделаны проверки, все нормально. Речь идет не об игроках", - отметил Ласьков.