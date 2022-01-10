Василий Березуцкий вернулся в тренерский штаб ЦСКА

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

О сроках соглашения тренера с клубом не сообщается.

С августа 2020 года Березуцкий занимал должность заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам, а позднее вошел в тренерский штаб команды. В 2021 году он стал помощником бывшего главного тренера армейцев Виктора Гончаренко в "Краснодаре". 5 января вместе с Гончаренко Березуцкий покинул тренерский штаб клуба.

Главным тренером ЦСКА является брат Василия Березуцкого Алексей Березуцкий. После 18 туров клуб располагается на четвертом месте таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда встретится на выезде с московским "Спартаком" 26 февраля.

Березуцкому 39 лет, он вместе с братом выступал за ЦСКА в качестве игрока: Алексей Березуцкий - с 2001 по 2018 год, Василий Березуцкий - с 2002 по 2018-й. В составе клуба братья стали обладателями Кубка УЕФА 2005 года, по шесть раз выиграли чемпионат и Суперкубок России и по семь - кубок страны. В составе сборной России Василий Березуцкий провел 101 матч и отметился пятью забитыми мячами.