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КХЛ

Михайлов считает правильным продолжить сезон КХЛ

Ранее в понедельник лига объявила о продолжении матчей между командами, в которых эпидемиологическая ситуация стабильна
Борис Михайлов Валерий Шарифулин/ТАСС
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Борис Михайлов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых нет массового заражения коронавирусом, не должны простаивать. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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С начала года лига отменила 13 матчей. Случаи массового заражения были выявлены в четырех клубах - московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве", екатеринбургском "Автомобилисте" и рижском "Динамо". Ранее в понедельник КХЛ объявила о продолжении матчей между клубами, в которых эпидемиологическая ситуация стабильна.

"Я думаю, что это обдуманное решение, так как не во всех командах выявлены случаи массового заболевания. Мое мнение, что КХЛ приняла правильное решение продолжить матчи. Что делать командам, у которых нет больных, они будут простаивать? Пускай играют, а потом остальные все догонят, ничего страшного я не вижу здесь", - сказал Михайлов.

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