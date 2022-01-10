Нидерландский гонщик обвинил команду "Камаз-мастер" в нечестной борьбе на "Дакаре"

ТАСС, 10 января. Грузовики команды "Камаз-мастер", выступающие в ралли-марафоне "Дакар", имеют оборудование, которое заранее показывает пилотам информацию о маршруте. Об этом телеканалу Omroep Brabant заявил нидерландский гонщик Маурик ван ден Хёвел.

В понедельник экипажи "Камаз-мастер" заняли первые четыре места по итогам восьмого этапа ралли-марафона. Первым стал экипаж Дмитрия Сотникова.

"Русские всех обманывают, - сказал Ван ден Хёвель. - У них в машине есть оборудование, которое дает им предварительную информацию о маршруте. Они знают контрольные точки еще до старта этапа. Это невозможно, их нельзя победить. Это нечестно, все про это говорят".

Сам нидерландец сошел с дистанции ралли-марафона на седьмом этапе, разбив грузовик. Гонщик не в первый раз обвиняет российскую команду в нечестной борьбе.

Девятый этап пройдет 11 января. Дистанция спецучастка составит 287 км. Ралли "Дакар" завершится 14 января.