{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Джокович заявил, что нацелен выступить на Australian Open

Сербский теннисист был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами, позже его виза была аннулирована, в понедельник суд удовлетворил апелляцию спортсмена на решение погранслужбы
Новак Джокович EPA-EFE/Emilio Naranjo
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/Emilio Naranjo

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович нацелен выступить на первом в сезоне турнире Большого шлема - Australian Open. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

На эту тему
В Австралии суд удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы
В Австралии суд удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы

Сербский теннисист был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы. 10 января суд удовлетворил апелляцию серба.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы, - написал Джокович. - Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться здесь и выступить на Australian Open. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед замечательными болельщиками".

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.

Теги
Australian OpenДжокович, Новак
КХЛ
Шесть хоккеистов "Торпедо" заразились коронавирусом
Запланированный на 11 января матч против "Барыса" состоится в срок, если не произойдет ухудшения эпидемиологической ситуации
Шесть хоккеистов "Торпедо" заразились коронавирусом
Читать полностью