Джокович заявил, что нацелен выступить на Australian Open

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович нацелен выступить на первом в сезоне турнире Большого шлема - Australian Open. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.
Сербский теннисист был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы. 10 января суд удовлетворил апелляцию серба.
"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы, - написал Джокович. - Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться здесь и выступить на Australian Open. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед замечательными болельщиками".
I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022
I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037
Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).
Australian Open пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.