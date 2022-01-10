Джокович заявил, что нацелен выступить на Australian Open

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира серб Новак Джокович нацелен выступить на первом в сезоне турнире Большого шлема - Australian Open. Об этом спортсмен написал на своей странице в Twitter.

Сербский теннисист был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы. 10 января суд удовлетворил апелляцию серба.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы, - написал Джокович. - Несмотря на все, что произошло, я хочу остаться здесь и выступить на Australian Open. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед замечательными болельщиками".