Сухина занял должность начальника команды в футбольном клубе "Факел"

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. Станислав Сухина подписал контракт с воронежским футбольным клубом "Факел", он назначен начальником команды до конца сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Станислав Сухина подписал контракт с "Факелом" до конца сезона-2021/2022. Он занял должность начальника команды", - говорится в сообщении.

Сухина выступал за футбольные команды "Днепр" (Днепропетровск), "Авангард" (Коломна), "Сатурн" (Раменское) и "Гигант" (Воскресенск), после окончания карьеры футболиста стал арбитром. С 2001 по 2012 год судил матчи высшего дивизиона российского первенства. Является арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) второй группы и инспектором Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

С марта 2017 года он работал в "Локомотиве", команда при нем стала чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны. С августа по ноябрь 2021 года был начальником команды в "Велесе".