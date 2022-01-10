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Валиева заявила три четверных прыжка на чемпионат Европы по фигурному катанию

Также в произвольной программе спортсменка намерена исполнить тройной аксель
Камила Валиева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 10 января. Чемпионка России по фигурному катанию Камила Валиева заявила три четверных прыжка в произвольной программе чемпионата Европы. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Россиянка намерена исполнить четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупа, а также каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного сальхова. Также в произвольной программе у Валиевой заявлен тройной аксель.

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Александра Трусова намерена исполнить на чемпионате Европы один четверной лутц. В программе фигуристки на декабрьском чемпионате России были четыре четверных прыжка, из которых она выполнила три.

Чемпионка мира Анна Щербакова заявила один четверной флип, а также каскады из тройных флипа и тулупа, тройных лутца и риттбергера, а также тройного флипа, ойлера и тройного сальхова.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января.

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Фигурное катаниеЧемпионат Европы по фигурному катанию
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