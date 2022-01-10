Этап Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице отменен из-за коронавируса

ТАСС, 10 января. Этапы Кубка мира по лыжным гонкам и по лыжному двоеборью, которые должны были пройти в словенской Планице, не состоятся из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования по лыжным гонкам были запланированы на 22-23 января, по лыжному двоеборью - на 21-23 января. FIS рассматривает возможность замены места произведения соревнований.

Ранее был отменен этап во французском Ле Рус. В связи с этим следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в финском Лахти 26-27 января.