Гендиректор ФК "Нижний Новгород" назвал маловероятным подписание контракта с Жирковым

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков, скорее всего, не подпишет контракт с "Нижним Новгородом". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор нижегородцев Равиль Измайлов.

Последней командой Жиркова был петербургский "Зенит". Контракт игрока с клубом истек по окончании сезона-2020/21. В декабре прошлого года 38-летний футболист заявил ТАСС, что может завершить карьеру, если в зимнее трансферное окно не получит предложений по контракту. Тогда же Измайлов заявил изданию "Спорт-Экспресс" о том, что "Нижний Новгород" заинтересован в подписании контракта с игроком.

"Трансфер Юрия к нам очень маловероятен. В связи с чем? С определенными условиями, в первую очередь - финансовыми. Есть договоренность, что мы не озвучиваем [условия нашего] предложения", - сказал Измайлов.

Еще одним претендентом на подписание контракта с Жирковым являются подмосковные "Химки". Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков сообщил, что клуб намерен возобновить переговоры о заключении контракта с бывшим футболистом сборной России по окончании новогодних праздников.

"У нас ясности [по поводу возможного подписания контракта с Жирковым] на 100% пока нет. Юрий - отличный игрок. Было бы неплохо, он бы усилил команду. Первоначальные обсуждения были, но конкретики на данном этапе у нас нет", - сказал ТАСС Терюшков.

Первым клубом в профессиональной карьере Жиркова был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за столичный ЦСКА (двукратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА), английский "Челси" (чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка Англии), махачкалинский "Анжи", московское "Динамо" и петербургский "Зенит" (трехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка России).