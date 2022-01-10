Терюшков: назначение Габулова гендиректором пойдет на пользу футбольному клубу "Химки"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Назначение Владимира Габулова на пост генерального директора пойдет на пользу подмосковному футбольному клубу "Химки". Такое мнение ТАСС высказал член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

О назначении Габулова на пост генерального директора "Химок" было объявлено 28 декабря. Он сменил Сергея Анохина, который занимал должность с 2020 года.

"Владимир Борисович [Габулов] является большим профессионалом, он находится к футболу ближе, чем мы все вместе взятые, - сказал Терюшков. - Он хорошо чувствует и понимает тему, являясь одним из руководителей клуба, приносит огромное количество пользы. Он с нами достаточно давно, был в руководстве "Олимпа-Долгопрудного", помогал "Химкам", сейчас уже более глубоко погружен в работу "Химок". Безусловно, чем больше профессионалов появляется в управлении, тем лучше для развития клуба".

"Он понимает все тенденции, то есть ориентирован на молодых игроков, о чем мы всегда говорили, что это входит в нашу политику. Футбольные клубы должны в первую очередь открывать молодые таланты, делать из них игроков топ-клубов. Приход Габулова пойдет "Химкам" на пользу", - добавил Терюшков.

Габулову 38 лет, он является двукратным чемпионом России, обладателем кубка страны и Кубка УЕФА, а также бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. В 2018 году Габулов возглавлял министерство физической культуры и спорта Северной Осетии, после чего был президентом "Алании", а до лета 2021 года занимал пост председателя совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный".

"Химки" после 18 туров набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.