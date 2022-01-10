Бородавко назвал неожиданной отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Словении

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ничего не предвещало отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

В понедельник Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене этапа в Словении, который должен был стать последним перед Олимпийскими играми в Пекине.

"Поскольку последний этап отменен, нам нужно думать, как проводить это время. Это был один из ключевых этапов для спортсменов. Мы сейчас будем думать, как решить эту проблему, ничего не предвещало отмену этапа вплоть до сегодняшнего дня. Конечно, это известие - как снег на голову", - заявил Бородавко.

В связи с отменой соревнований в Словении следующий этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в финском Лахти 26-27 февраля.