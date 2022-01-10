Захарян и Мухин включены в список перспективных игроков по версии УЕФА

ТАСС, 10 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) включил российских полузащитников Арсена Захаряна и Максима Мухина в список молодых спортсменов, которые могут показать игру высокого уровня в 2022 году. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте УЕФА.

Захарян выступает за московское "Динамо", Мухин - за ЦСКА.

"Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной", - говорится в заявлении УЕФА.

"Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на чемпионате Европы, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из "Локомотива". В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля", - отметили в УЕФА.

Также в список попали новичок "Краснодара" норвежский нападающий Эрик Ботхейм, украинский полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик, испанский полузащитник "Барселоны" Гави, английский полузащитник "Арсенала" Эмил Смит-Роу и другие.

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) он провел 17 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. Также спортсмен получил премию "Первая пятерка" по итогам 2021 года, которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ. Мухину 20 лет, он перешел в ЦСКА из "Локомотива" в мае 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провел за армейцев 18 матчей во всех турнирах, голами и результативными передачами не отличился.