Буре: Роман Ротенберг давно созрел для работы главным тренером

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Роман Ротенберг давно был готов возглавить профессиональный хоккейный клуб. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), двукратный олимпийский чемпион Павел Буре.

4 января Ротенберг стал главным тренером петербургского СКА.

"Хотел бы поздравить Романа с назначением главным тренером и поддержать его в этом. Многие восприняли эту новость как некое спонтанное решение, но это далеко не так. Я много лет общаюсь с Романом, он давно созрел для этой работы. Он - настоящий фанат хоккея, работает сутками напролет, я иногда не понимаю, когда он спит, - каждый день пытается узнавать что-то новое, постоянно учится", - сказал Буре.

"В профессиональном хоккее он много лет, у него уже огромный и, главное, победный опыт работы менеджером - за спиной золото Олимпиады, два Кубка Гагарина, россыпь других медалей. И при этом ему все интересно, он знает работу тренеров изнутри, знает, как развивать игроков, какие качества нужны хоккеистам и тренерам для победного результата", - добавил он.

Под руководством Ротенберга петербуржцы выиграли два матча. СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 66 очка в 46 играх. 11 января клуб примет казанский "Ак Барс".