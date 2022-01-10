Александр Медведев: договоренности "Зенита" с Сергеевым были достигнуты перед Новым годом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Договоренности петербургского футбольного клуба "Зенит" с нападающим Иваном Сергеевым были достигнуты еще до Нового года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

В понедельник стало известно, что Сергеев перешел из самарских "Крыльев Советов" в "Зенит". Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона-2024/25.

"Иван Сергеев едет с командой на сборы. Хочу отметить, что все договоренности были достигнуты еще перед Новым годом. Мы ждали, чтобы прошло заседание совета директоров "Крыльев Советов", которое сегодня согласовало его переход в "Зенит". Только этим объясняется задержка", - подчеркнул Медведев.

В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне форвард с рекордным результатом стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 40 голов. Всего за "Крылья Советов" он провел 66 матчей, забил 51 мяч и отдал 15 голевых пасов. Также он представлял московские "Строгино" и "Торпедо", "Тамбов" и латвийскую "Ригу".

"Зенит" по итогам 18 туров лидирует в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В первом матче после зимнего перерыва клуб примет 28 февраля казанский "Рубин".