"Зенит" заплатил "Крыльям Советов" за футболиста Сергеева меньше €2,14 млн

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" заплатил за трансфер нападающего самарских "Крыльев Советов" Ивана Сергеева менее €2,14 млн. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Зенит" 10 января подписал контракт с 26-летним Сергеевым. Форвард прошел медобследование для перехода в команду из Санкт-Петербурга в конце 2021 года. Как пояснил ТАСС генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев, договоренность между сторонами была достигнута в прошлом году, но трансфер был согласован советом директоров самарцев только в начале января. Ранее портал "РБ Спорт" сообщил о том, что в контракте игрока с волжанами были прописаны отступные в размере 180 млн рублей (€2,14 млн - прим. ТАСС).

"Сумма трансфера Сергеева из "Крыльев Советов" в "Зенит" несколько меньше €2,14 млн, о которых писалось в СМИ", - сообщил собеседник агентства.

В текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне форвард с рекордным результатом стал лучшим бомбардиром Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), забив 40 голов. Всего за "Крылья Советов" он провел 67 матчей, забил 51 мяч и отдал 19 голевых пасов. Также он представлял московские "Строгино" и "Торпедо", "Тамбов" и латвийскую "Ригу".

"Зенит" по итогам 18 туров лидирует в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. В первом матче после зимнего перерыва клуб примет 28 февраля казанский "Рубин".