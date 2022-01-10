Ротенберг: СКА рассчитывает провести все запланированные матчи в КХЛ

С начала года КХЛ отменила 13 матчей. Случаи массового заражения были выявлены в четырех клубах - московском ЦСКА, уфимском "Салавате Юлаеве", екатеринбургском "Автомобилисте" и рижском "Динамо". Ранее в понедельник КХЛ объявила о продолжении матчей между клубами, в которых эпидемиологическая ситуация стабильна. 11 января лига обсудит с клубами сценарий завершения сезона.

"Да, мы планируем, что так и будет, - ответил Ротенберг на вопрос о том, рассчитывает ли команда сыграть все оставшиеся матчи регулярного чемпионата. - Понятно, что бывают ситуации, которые сложно контролировать. Мы видим, что проблемы с пандемией есть и в Национальной хоккейной лиге, но они продолжают играть и не останавливают чемпионат".

Главный тренер петербургского клуба рассказал о профилактических мероприятиях в команде. "В хоккейном клубе СКА ведется серьезная работа нашего медицинского штаба. Команда не только вакцинировалась, но уже и ревакцинировалась, и мы в ежедневном режиме отслеживаем здоровье наших хоккеистов, просим их и персонал соблюдать все санитарные правила, в том числе и в свободное время, - сообщил Ротенберг. - Рекомендуем нашим игрокам лишний раз не посещать общественные места. На сегодняшний день мы можем констатировать, что у нас нет проблем с эпидемией, при этом мониторинг продолжается ежедневно".

"У нас в команде много кандидатов в сборную России, мы очень ответственно относимся к этому процессу. И речь не только об игроках, но и о персонале, тренерах, всех, кто работает в клубе. На прошлой, победной для сборной России Олимпиаде из СКА было 15 игроков плюс тренеры и персонал. В этом году наш клуб так же будет широко представлен в сборной, - добавил он. - Мы понимаем всю ответственность за здоровье наших сотрудников, в том числе и кандидатов в сборную, и просим так же ответственно относиться к этому все остальные клубы нашей лиги".