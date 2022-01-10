Определен состав сборной России по санному спорту на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский санный спорт на Олимпийских играх в Пекине будет представлен десятью спортсменами, в их число вошли Роман Репилов, Семен Павличенко и Татьяна Иванова. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

По словам Чудинова, для участия в Олимпийских играх в Пекине будут заявлены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

"Буквально час назад мы получили от международной федерации направленные в национальный олимпийский комитет квоты, - заметил Чудинов. - Согласно этому, российская команда будет выступать в Пекине полным составом: трое мужчин, три женщины и два мужских экипажа саней-двоек квалифицированы для участия в Олимпийских играх. Также к квотам приложены листы с личными очками, где у мужчин первую, вторую и третью позиции занимают Роман Репилов, Павличенко и Горбацевич, у женщин - Демченко, Катникова и Иванова, у экипажей - Богданов и Прохоров, Денисьев и Антонов. Эти спортсмены занимают наивысшие позиции, и, в соответствии с критериями, наша федерация заявляет этих спортсменов на участие в зимних Олимпийских играх в Китае".

"На тренерском совете эти критерии были утверждены, они основывались в этом сезоне на рейтинге Международной федерации санного спорта, - продолжил тренер. - Принимались в расчет лучшие результаты, показанные на четырех этапах Кубка мира из семи".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.