Сборная Габона победила команду Коморских островов в матче Кубка африканских наций

ТАСС, 11 января. Сборная Габона обыграла со счетом 1:0 команду Коморских островов в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

Единственный гол на 16-й минуте забил Аарон Бупендза. Встречу пропускал габонский форвард английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг из-за положительного результата теста на коронавирус.

Команды представляют группу В. В понедельник в другом матче квартета сборная Марокко обыграла ганцев. Во втором туре габонцы сыграют со сборной Ганы, команда Коморских островов встретится с марроканцами.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.