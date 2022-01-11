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Кубок африканских наций

Сборная Габона победила команду Коморских островов в матче Кубка африканских наций

Встреча завершилась со счетом 1:0
Полузащитник сборной Коморских островов Юссуф М'Чангама и защитник сборной Габона Сидни Обисса AP Photo/Themba Hadebe
Описание
Полузащитник сборной Коморских островов Юссуф М'Чангама и защитник сборной Габона Сидни Обисса
© AP Photo/Themba Hadebe

ТАСС, 11 января. Сборная Габона обыграла со счетом 1:0 команду Коморских островов в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Турнир проходит в Камеруне.

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Единственный гол на 16-й минуте забил Аарон Бупендза. Встречу пропускал габонский форвард английского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг из-за положительного результата теста на коронавирус.

Команды представляют группу В. В понедельник в другом матче квартета сборная Марокко обыграла ганцев. Во втором туре габонцы сыграют со сборной Ганы, команда Коморских островов встретится с марроканцами.

В Кубке африканских наций участвуют 24 команды, поделенные на шесть групп. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие из шести команд, занявших третье место в своих квартетах, выходят в плей-офф.

Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных. В прошлом году турнир был перенесен из-за коронавируса. Действующим победителем является сборная Алжира. Турнир завершится 6 февраля.

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