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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" без Роналду обыграл "Астон Виллу" в 1/32 финала Кубка Англии

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Манчестера
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 11 января. "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл "Астон Виллу" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Единственный гол на восьмой минуте встречи забил Скотт Мактоминей. На 51-й минуте мяч нападающего "Астон Виллы" Дэнни Ингза был отменен после помощи видеоассистента рефери (VAR) - в эпизоде с голом был зафиксирован офсайд.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не принимал участие в матче из-за мышечного повреждения.

В 1/16 финала турнира "Манчестер Юнайтед" встретится с "Мидлсбро".

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит лондонскому "Арсеналу" (14). Действующим победителем турнира является "Лестер".

Теги
Криштиану РоналдуФутбол в Англии
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