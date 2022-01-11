"Манчестер Юнайтед" без Роналду обыграл "Астон Виллу" в 1/32 финала Кубка Англии

ТАСС, 11 января. "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0 обыграл "Астон Виллу" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Единственный гол на восьмой минуте встречи забил Скотт Мактоминей. На 51-й минуте мяч нападающего "Астон Виллы" Дэнни Ингза был отменен после помощи видеоассистента рефери (VAR) - в эпизоде с голом был зафиксирован офсайд.

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не принимал участие в матче из-за мышечного повреждения.

В 1/16 финала турнира "Манчестер Юнайтед" встретится с "Мидлсбро".

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром. Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит лондонскому "Арсеналу" (14). Действующим победителем турнира является "Лестер".