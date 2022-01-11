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Australian Open

Россиянка Рахимова вышла во второй раунд квалификации Australian Open

В первом круге теннисистка обыграла румынку Габриэлу Ли
Камилла Рахимова EPA-EFE/PETER FOLEY
Описание
Камилла Рахимова
© EPA-EFE/PETER FOLEY

ТАСС, 11 января. Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над румынкой Габриэлой Ли в матче первого раунда квалификации Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. В следующем круге Рахимова сыграет с представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой, которая обыграла еще одну россиянку, Анастасию Захарову (6:3, 6:1).

Рахимова занимает 116-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг US Open в 2021 году.

Основная сетка Australian Open стартует 17 января.

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