Россиянка Рахимова вышла во второй раунд квалификации Australian Open

ТАСС, 11 января. Российская теннисистка Камилла Рахимова одержала победу над румынкой Габриэлой Ли в матче первого раунда квалификации Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. В следующем круге Рахимова сыграет с представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой, которая обыграла еще одну россиянку, Анастасию Захарову (6:3, 6:1).

Рахимова занимает 116-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг US Open в 2021 году.

Основная сетка Australian Open стартует 17 января.