"Вашингтон" проиграл "Бостону" в НХЛ. Овечкин и Кузнецов отметились результативными пасами

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (19-я, 29-я минуты), Брэд Маршанд (20, 51), Мэтт Гжельчик (23), Крэйг Смит (28) и Эрик Хаула (34). У проигравших отличились Конор Шири (4, 13) и Ти Джей Оши (35). Гжельчик также отметился четырьмя результативными передачами, он стал пятым защитником в истории "Бостона" после Бобби Орра, Рэя Бурка, Пэта Игана и Глена Уэсли, который набрал пять очков в одном матче НХЛ.

В эпизоде с голом Оши результативные передачи на свой счет записали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Их одноклубник защитник Дмитрий Орлов не принимал участие в матче, так как перед игрой стало известно, что он попал в ковид-протокол.