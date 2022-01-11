"Вашингтон" проиграл "Бостону" в НХЛ. Овечкин и Кузнецов отметились результативными пасами

ТАСС, 11 января. "Бостон" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (19-я, 29-я минуты), Брэд Маршанд (20, 51), Мэтт Гжельчик (23), Крэйг Смит (28) и Эрик Хаула (34). У проигравших отличились Конор Шири (4, 13) и Ти Джей Оши (35). Гжельчик также отметился четырьмя результативными передачами, он стал пятым защитником в истории "Бостона" после Бобби Орра, Рэя Бурка, Пэта Игана и Глена Уэсли, который набрал пять очков в одном матче НХЛ.
В эпизоде с голом Оши результативные передачи на свой счет записали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Их одноклубник защитник Дмитрий Орлов не принимал участие в матче, так как перед игрой стало известно, что он попал в ковид-протокол.
Овечкин, который с 24 шайбами занимает второе место в списке снайперов текущего сезона НХЛ, не может забить на протяжении четырех матчей. Это самая длинная безголевая серия капитана "Вашингтона" в этом регулярном чемпионате.
В турнирной таблице Атлантического дивизиона "Бостон" занимает четвертое место, набрав 40 очков в 32 играх. "Вашингтон", который потерпел четвертое поражение подряд, с 49 очками после 37 матчей идет третьим в Столичном дивизионе.
В следующем матче "Бостон" 13 января примет "Монреаль", "Вашингтон" 15 января в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".