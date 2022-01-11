Стала известна причина смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Алябьева

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев умер из-за сильной простуды, в последние годы он испытывал проблемы с легкими. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Алябьев умер во вторник на 71-м году жизни.

"Сильно простудился. Не ковид. В последние годы непросто было с легкими", - сказал собеседник агентства.

Алябьев на Играх 1980 года завоевал золотые медали в индивидуальной гонке на 20 км и в эстафете 4х7,5 км, а также стал бронзовым призером в спринте. На чемпионатах мира он дважды выигрывал бронзовые медали в эстафетах (1981, 1982).