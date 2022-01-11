Тихонов: Алябьев за три дня до смерти говорил, что справится с болезнью

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев за три дня до смерти говорил, что сможет справиться с болезнью. Об этом ТАСС сообщил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, который вместе с Алябьевым победил в эстафете на Играх 1980 года.

Алябьев скончался во вторник, месяц назад ему исполнилось 70 лет. У него были проблемы с легкими.

"Эта новость - как обухом по голове, - сказал Тихонов. - Я с ним три дня назад разговаривал, он мне сказал: "Иваныч, все в порядке, я поправлюсь и буду у тебя на юбилее 29 января в Минске, не переживай - выпутаюсь". Он был настоящим другом, бойцом, семьянином. О нем можно сказать только самые лучшие слова. Не было ни одного случая, который дал бы сказать, что Толя поступил не так, он был порядочным человеком. Мы дружили с ним до последнего часа".

На Олимпийских играх 1980 года Алябьев выиграл две золотые и одну бронзовую награду. На чемпионатах мира он завоевал две бронзовые медали. Советская команда в борьбе за золото опередила биатлонистов ГДР, в составе которых выступал трехкратный чемпион мира Клаус Зиберт. "Он мне говорил, что с немцами будет туго, - вспомнил Тихонов. - Я ему говорю: "Толя, туго не будет, потому что я уверен, что Зиберта поставят на второй этап, а он меня боится как огня". На это он ответил: "Иваныч, если ты в этот раз угадаешь, то я на колени встану". И в итоге он так и сделал".