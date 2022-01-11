В ЦСКА и "Красной Армии" выявили еще 10 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Десять новых случаев заражения коронавирусом выявили в системе московского хоккейного клуба ЦСКА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейцев.

Положительный результат теста на коронавирус выявили у трех представителя основной команды ЦСКА, еще семь случаев зафиксированы в "Красной армии", выступающей в Париматч - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Ранее ЦСКА сообщал о 17 случаях заражения коронавирусом в клубе.

"Красная армия" должна провести очередные матчи МХЛ против "Динамо" 11 и 12 января.

С начала года Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила 12 матчей. Помимо ЦСКА, массовые случаи заражения коронавирусом были выявлены еще в трех клубах - екатеринбургском "Автомобилисте", уфимском "Салавате Юлаеве" и рижском "Динамо".