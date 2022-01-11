Двукратный чемпион Турции по футболу Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет

ТАСС, 11 января. Бывший футболист турецкого "Галатасарая" Ахмет Чалык погиб в возрасте 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба "Галатасарая".

По информации портала Yeni Safak Spor, футболист погиб в результате ДТП в Анкаре. Чалык не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Футболист находился в салоне один.

Чалык был игроком "Коньяспора" с 2020 года, за "Галатасарай" он выступал с 2017 по 2020 год, проведя 56 матчей и забив три гола. В составе клуба футболист дважды стал чемпионом Турции, обладателем Кубка и Суперкубка Турции. Чалык также выступал за турецкий "Генчлербирлиги". В составе сборной Турции провел восемь матчей, забив один мяч.