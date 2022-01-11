Алтай подал заявку на проведение ЧМ-2026 по гребле на марафонских дистанциях

БАРНАУЛ, 11 января. /ТАСС/. Алтайский край подал заявку на проведение чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях 2026 года. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

"В 2026 году чемпионат мира [по гребле на байдарках и каноэ на марафонских дистанциях] и в 2024 году чемпионат мира для студентов мы планируем [провести], [заявки] подали. Заявка - это некая формальная процедура наших договоренностей. Нам необходимо на канале проводить мероприятия, чтобы получать такие соревнования. Поэтому в 2022 году мы здесь проведем Гонку чемпионов", - сказал Перфильев, отвечая на вопрос ТАСС о том, подана ли заявка во Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ.

В регионе продолжают активно развивать гребной канал. В 2022 году здесь планируется построить подъезд к школе олимпийского резерва стоимостью 66 млн рублей.

"Гребной канал - это не только место спортивных соревнований, но и место отдыха, спортивно-туристическая рекреация, - отметил министр. - В 2022 году мы планируем сделать намыв песком, чтобы впоследствии там организовать пляж - на перешейке между трибунами и школой. Это должно стать местом отдыха для наших земляков".

В прошлом году в Барнауле прошел этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В городе для подготовки к соревнованиям специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения этапа было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них было вложено более 600 млн рублей.