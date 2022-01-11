Вяльбе: в олимпийскую команду попали лучшие лыжники России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Лучшие лыжники России попали в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Состав был утвержден во вторник президиумом федерации.

"Решение было принято безболезненно, лучше у нас точно никого нет", - сказала Вяльбе.

В мужской состав попали чемпион мира, многократный олимпийский призер Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду вошли бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина. Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Яна Кирпиченко в команду не отобралась.

"Истомина и Мацокина были включены в состав решением тренерского штаба, - уточнила Вяльбе. - Что касается Яны, то у нее была возможность в очной ставке побороться с Васильевой, мы обсуждали ее кандидатуру с тренерами, даже готовы были учесть гонку, которая не была в критериях отбора, но она совсем плохо выглядит".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.