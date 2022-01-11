Легков: состав сборной России по лыжным гонкам на Игры был понятен уже в середине сезона

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Никаких неожиданностей в составе сборной России по лыжным гонкам на Олимпийские игры в Пекине нет. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Александр Легков.

В состав мужской команды включены четырехкратный призер Олимпиады 2018 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В женскую команду вошли бронзовый призер Игр в Пхёнчхане Наталья Непряева, двукратный бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

"Я состав знал примерно с середины сезона, поэтому для меня тут неожиданностей не было. Надеюсь, что наши спортсмены смогут завоевать золотые медали на Олимпиаде", - сказал Легков.

В состав мужской команды не вошел бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Глеб Ретивых. "То, что Ретивых не попадет на Олимпиаду, было ясно после отборочных стартов, когда Глеб не смог пройти [отбор]. Я за него переживаю, он уже достаточно возрастной спортсмен, а следующие Игры будут только через четыре года", - отметил собеседник агентства.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.