Футболист "Локомотива" Антон Миранчук рассчитывает вернуться в общую группу на сборах

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук рассчитывает вернуться в общую тренировочную группу во время сборов. Об этом он рассказал ТАСС.

Футболист получил травму в январе 2021 года, повреждение выявили летом. В сентябре ему был поставлен диагноз "частичный разрыв и воспаление сухожилия". 27 ноября "Локомотив" сообщил, что футболист завершил курс реабилитации в Германии и вернулся в Москву.

"Сегодня был на физиотерапии, - сказал Миранчук. - Буду ли тренироваться в общей группе на сборах? Надеюсь, что так будет. Чувствую себя отлично, все хорошо. Сейчас пройдем медобследование, поговорим с врачами, будет уже известно, смогу ли быть в общей группе".

Футболисты "Локомотива" выйдут из отпуска 15 января, в этот день команда пройдет медосмотр. 16 января "Локомотив" отправится в испанскую Марбелью на сбор.