Сорин: каждый вошедший в состав сборной России по лыжным гонкам получит шанс на Олимпиаде

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Каждый спортсмен, попавший в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду, получит шанс выступить на Играх. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Ранее президиум Федерации лыжных гонок России объявил состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. В мужскую команду включены Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев. В состав женской команды вошли Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

"Состав является оптимальным. Это лучшие спортсмены по выступлениям на Кубке мира. У каждого из них будет возможность выступить в той или иной дисциплине. Дискуссий не было, состав был понятен после этапа Кубка мира в Давосе, только если бы Глеб Ретивых выиграл спринт, можно было бы его рассмотреть", - сказал Сорин.

Также Сорин рассказал о трудностях при определении состава женской команды. "По девчонкам было сложнее, у Васильевой и Яны Кирпиченко не было ни одного очка. Мы определяли на "Тур де Ски", кто из них проявит ярче. В остальном, никаких споров в тренерском составе не было", - подчеркнул собеседник агентства.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.